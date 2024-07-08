В Киеве в результате взрывов повреждены электросети и подстанции
15:00 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три подстанции в Киеве разрушены либо повреждены, сообщил украинский энергохолдинг «ДТЭК».
«В Голосеевском и Шевченковском районах Киева разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции энергохолдинга „ДТЭК“. Также повреждены электросети», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
Отмечается, что энергетики стараются подключить абонентов через резервные источники. Общее число отключенных от света абонентов не уточняется.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.
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