В Киеве в результате взрывов повреждены электросети и подстанции

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три подстанции в Киеве разрушены либо повреждены, сообщил украинский энергохолдинг «ДТЭК».

«В Голосеевском и Шевченковском районах Киева разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции энергохолдинга „ДТЭК“. Также повреждены электросети», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Отмечается, что энергетики стараются подключить абонентов через резервные источники. Общее число отключенных от света абонентов не уточняется.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.