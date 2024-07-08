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НОВОСТИ

Моди прибыл в Россию с официальным визитом

15:12 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково-2, передает корреспондент ТАСС.

Визит, который продлится с 8 по 9 июля, является первой поездкой Моди после вступления в должность премьер-министра в третий раз. Последний раз глава индийского правительства был в России в 2019 году, когда приезжал во Владивосток. Последняя поездка Моди в Москву проходила в 2015 году. В ходе визита запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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