Белорусские и китайские спецназовцы отработают бой в населенном пункте у польской границы

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские и китайские спецназовцы в ходе антитеррористической тренировки, начавшейся на полигоне в непосредственной близости от польской границы, отработают ночное десантирование и бой в населенном пункте. Об этом сообщила телекомпания белорусского Минобороны «ВоенТВ».

«На полигоне „Брестский“ состоялось открытие совместной антитеррористической тренировки Беларуси и Китая „Атакующий сокол“. В ходе занятий военнослужащие Сил специальных операций Беларуси вместе с коллегами из Пекина отработают вопросы ночного десантирования, преодоления водных преград и ведения боя в населенном пункте», — говорится в сообщении.