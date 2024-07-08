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НОВОСТИ

Белорусские и китайские спецназовцы отработают бой в населенном пункте у польской границы

15:32 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские и китайские спецназовцы в ходе антитеррористической тренировки, начавшейся на полигоне в непосредственной близости от польской границы, отработают ночное десантирование и бой в населенном пункте. Об этом сообщила телекомпания белорусского Минобороны «ВоенТВ».

«На полигоне „Брестский“ состоялось открытие совместной антитеррористической тренировки Беларуси и Китая „Атакующий сокол“. В ходе занятий военнослужащие Сил специальных операций Беларуси вместе с коллегами из Пекина отработают вопросы ночного десантирования, преодоления водных преград и ведения боя в населенном пункте», — говорится в сообщении.

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