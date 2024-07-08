Толстой назвал кандидатов от "Единой России" командой мэра в МГД

15:20

Политики, при поддержке «Единой России» подавшие документы для участия в выборах депутатов Московской городской думы, встретились секретарем Московского городского регионального отделения ЕР Петром Толстым. По его словам, потенциальным кандидатам важно знать и понимать проблемы каждого района мегаполиса, чтобы получить доверие горожан. «Мы все являемся командой мэра Москвы Сергея Собянина. И мы можем смело использовать в нашей предвыборной работе те аргументы, те достижения, которые есть на сегодняшний день у правительства Москвы», – заявил Толстой.

По его словам, чаще всего москвичи поднимают вопросы образования детей, работы поликлиник, транспортной доступности. «Нужно искать на них ответы в рамках той концепции, которая существует в городе», – заявил Толстой.

Он напомнил кандидатам о «народной программе «Единой России». «Звучит это очень парадно, но на самом деле все это предложения граждан, которые собирались начиная с выборов в Госдуму, на выборах мэра собирались, - сказал секретарь городского отделения ЕР. - Более 2,5 млн граждан свои предложения представили. И если вы во время встреч с избирателями понимаете, что есть какой-то конструктив в том, что люди предлагают, пожалуйста, не стесняйтесь и собирайте эти наказы для того, чтобы мы лучше понимали проблематику, которая волнует людей».

Напомним, выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва запланированы на 6-8 сентября. Горожане будут голосовать как онлайн при помощи системы дистанционного электронного голосования на сайте mos.ru, так и на избирательных участках, используя терминалы электронного голосования. Москвичи, которые хотят голосовать при помощи бумажных бюллетеней, должны будут предварительно подать заявление на mos.ru.