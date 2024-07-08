Мишустин объявил о начале работ по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о старте работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

«В прошедшую пятницу концессионное соглашение о реализации этого проекта подписано, таким образом дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 км», — сказал председатель правительства на стратегической сессии по национальным проектам.

«Рассчитываю, что все планы, связанные с воплощением в жизнь идеи создания первой высокоскоростной магистрали в России, будут реализованы», — указал глава кабинета министров.