Мишустин объявил о начале работ по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург
16:32 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о старте работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
«В прошедшую пятницу концессионное соглашение о реализации этого проекта подписано, таким образом дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 км», — сказал председатель правительства на стратегической сессии по национальным проектам.
«Рассчитываю, что все планы, связанные с воплощением в жизнь идеи создания первой высокоскоростной магистрали в России, будут реализованы», — указал глава кабинета министров.
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