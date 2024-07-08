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Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

17:00 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий с 2016 года.

Как ранее пояснял ТАСС замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года. Он добавил, что индексацию за период с 2016 по 2024 годы включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности.

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