Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
17:00 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно закону, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий с 2016 года.
Как ранее пояснял ТАСС замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года. Он добавил, что индексацию за период с 2016 по 2024 годы включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности.
НОВОСТИ
- 17:12 08.07.2024
- Фицо после покушения вернулся к исполнению обязанностей премьера Словакии
- 16:32 08.07.2024
- Мишустин объявил о начале работ по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург
- 16:12 08.07.2024
- Никто не может всерьез говорить о намерении РФ напасть на НАТО — Орбан
- 16:00 08.07.2024
- Рост ВВП России в 2024 году составит 3,8% — Клепач
- 15:32 08.07.2024
- Белорусские и китайские спецназовцы отработают бой в населенном пункте у польской границы
- 15:20 08.07.2024
- Толстой назвал кандидатов от "Единой России" командой мэра в МГД
- 15:12 08.07.2024
- Моди прибыл в Россию с официальным визитом
- 15:00 08.07.2024
- В Киеве в результате взрывов повреждены электросети и подстанции
- 14:32 08.07.2024
- Вице-адмирал Липилин назначен на должность командующего Балтийским флотом — источник
- 14:12 08.07.2024
- Макрон отклонил прошение об отставке премьера Франции Атталя
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать