Фицо после покушения вернулся к исполнению обязанностей премьера Словакии

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, возобновил исполнение своих служебных обязанностей. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

По его данным, Фицо посетил сельскохозяйственное объединение Agro Voderady в населенном пункте Словенска-Нова-Вес в районе города Трнава на западе страны. Премьер ознакомился с ходом уборки урожая. «Климатические изменения следует воспринимать как объективную реальность. Это доказывает более раннее начало сбора урожая в республике, — сказал Фицо. — Глава правительства должен заниматься и вопросами наполнения элеваторов [пшеницей]».

Премьер подтвердил, что Словакия не планирует отменять запрет на импорт некоторых видов украинских сельскохозяйственных продуктов. «Остается в силе список продуктов, которые мы не собираемся ввозить с Украины. Эту тему я обсуждал [несколько месяцев назад] с главой украинского правительства и объяснял ему, что мы не можем уничтожать сельское хозяйство Словакии [путем импорта сельхозпродукции с Украины]», — сказал Фицо.

Он напомнил, что Братислава обеспечивает коридор для транзитных поставок украинской сельхозпродукции в третьи страны. В Словакии действует запрет на импорт 14 наименований продуктов аграрного сектора Украины. Это, в частности, пшеница, мука, отруби, кукуруза, сахар, рапс, семена подсолнечника, мед, соевые бобы и ячмень. Республика настаивает на выработке на уровне Евросоюза решения о защите внутреннего агрорынка от ввоза дешевой сельхозпродукции.