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Польша будет генерировать для Украины электроэнергию, сжигая излишки угля — Туск

17:40 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские теплоэлектростанции будут вырабатывать электроэнергию для Украины, сжигая имеющиеся излишки угля, Варшава не собирается платить за эмиссию углекислого газа сверх квоты. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве.

«Мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас много, и не платить за его сжигание, то есть за эмиссию [углекислого газа], а электричество, производимое польскими электростанциями из польского угля, передавать за европейские деньги через действующий энергетический мост на Украину», — сказал Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Варшава также собирается увеличить поставки Киеву электрогенераторов.

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