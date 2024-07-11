0
0
110
НОВОСТИ

Администрация Байдена негативно восприняла визит Моди в Россию — Bloomberg

10:20 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию накануне саммита НАТО вызвал негативную реакцию у представителей администрации США, выступающих за укрепление связей с Индией. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники среди чиновников Белого дома.

По их информации, поездка Моди в Москву и его теплая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным укрепили позиции тех сил в американском руководстве, которые выступают против сближения Вашингтона и Нью-Дели. Агентство напоминает, что итогами визита индийского премьера в Россию стали углубление сотрудничества двух стран в области атомной энергетики, было также подтверждено привилегированное стратегическое партнерство двух стран. В этой связи представители администрации США сообщают, что визит был очень негативно воспринят командой Байдена, которая выступает за развитие сотрудничества с Нью-Дели в таких стратегических областях как искусственный интеллект и оборонные технологии.

По этой причине американские чиновники провели ряд встреч и телефонных разговоров со своими индийскими коллегами. В ходе одной из таких бесед первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил первому заместителю главы МИД Индии Винаю Кватре в преддверии саммита НАТО, что особенно неудобным для Вашингтона стала дата, выбранная для визита Моди в Россию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 11.07.2024
РФ должна сделать все, чтобы «путь Украины в НАТО» завершился ее исчезновением — Медведев
0
40
11:00 11.07.2024
Береговая охрана США обнаружила китайские корабли в Беринговом море
0
53
10:32 11.07.2024
В Южном военном округе планируется создать центр протезирования — Цивилева
0
102
10:05 11.07.2024
Украина может быть уничтожена, если конфликт не будет завершен, утверждает Сийярто
0
151
10:00 11.07.2024
Поездка Орбана в РФ стала нарушением законов Евросоюза — юридическая служба ЕС
0
158
09:32 11.07.2024
СВР рассекретила донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
0
214
09:20 11.07.2024
Система ПРО НАТО Aegis Ashore в Польше вышла на полную операционную готовность — альянс
0
208
09:05 11.07.2024
НАТО сможет пригласить Украину в альянс, когда союзники согласятся с этим — декларация
0
266
09:00 11.07.2024
Средства ПВО сбили пять БПЛА над Подмосковьем, Брянской, Тамбовской, Тульской областями
0
249
22:10 10.07.2024
Польша начала подготовку первой «украинской бригады»
0
799

Возврат к списку