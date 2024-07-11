Администрация Байдена негативно восприняла визит Моди в Россию — Bloomberg

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию накануне саммита НАТО вызвал негативную реакцию у представителей администрации США, выступающих за укрепление связей с Индией. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники среди чиновников Белого дома.

По их информации, поездка Моди в Москву и его теплая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным укрепили позиции тех сил в американском руководстве, которые выступают против сближения Вашингтона и Нью-Дели. Агентство напоминает, что итогами визита индийского премьера в Россию стали углубление сотрудничества двух стран в области атомной энергетики, было также подтверждено привилегированное стратегическое партнерство двух стран. В этой связи представители администрации США сообщают, что визит был очень негативно воспринят командой Байдена, которая выступает за развитие сотрудничества с Нью-Дели в таких стратегических областях как искусственный интеллект и оборонные технологии.

По этой причине американские чиновники провели ряд встреч и телефонных разговоров со своими индийскими коллегами. В ходе одной из таких бесед первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил первому заместителю главы МИД Индии Винаю Кватре в преддверии саммита НАТО, что особенно неудобным для Вашингтона стала дата, выбранная для визита Моди в Россию.