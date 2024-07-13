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В столичных водоемах вода может прогреться до +25С в эти выходные

09:30 13.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура в водоемах Москвы в выходные прогреется до 25 градусов. В некоторых регионах черноморского побережья температура воды составляет 27 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Температура воды в Москве просто замечательная, 23 — 25 градусов», — сообщил Вильфанд.

Он уточнил, что воды Черного моря тоже теплые: в Анапе — 23 градуса, в Геленджике — 26, а в Туапсе и Сочи — 27. «Такие температуры нечасто бывают в августе. Август — это самый теплый месяц Черного моря. <…> То есть температура на черноморском побережье существенно опережает свое климатическое развитие», — заключил Вильфанд.

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