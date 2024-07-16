Ответом на расстрел военного РФ «азовцами» должны быть тотальные казни — Медведев

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что к расстрелявшим российского военного членам украинского националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) нельзя проявлять никакого снисхождения — ответом им могут быть только «тотальные казни».

По мнению политика, не стоит даже рассуждать о том, что действия «азовцев» нарушают Женевские конвенции. «Меня тоже хорошо учили в родном университете. Не надо об этом даже писать. Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! Помните? Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его мнению, для таких людей нет права на жизнь. «Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» — подчеркнул зампред Совбеза РФ. И процитировал стихотворение уже упомянутого Константина Симонова: «Так убей же хоть одного! / Так убей же его скорей! / Сколько раз увидишь его, / Столько раз его и убей!»