Экс-замминистра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, экс-чиновник настаивает на своей невиновности.

«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности», — рассказал собеседник агентства.