Экс-замминистра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием
09:20 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, экс-чиновник настаивает на своей невиновности.
«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности», — рассказал собеседник агентства.
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