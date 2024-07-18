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НОВОСТИ

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием

09:20 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, экс-чиновник настаивает на своей невиновности.

«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности», — рассказал собеседник агентства.

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