Десять безэкипажных катеров, следовавших к Крыму, уничтожены за ночь в Черном море

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, уничтожены за ночь в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — сообщили в российском военном ведомстве.