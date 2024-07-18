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НОВОСТИ

Десять безэкипажных катеров, следовавших к Крыму, уничтожены за ночь в Черном море

09:32 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, уничтожены за ночь в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — сообщили в российском военном ведомстве.

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