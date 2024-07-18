Пелоси считает, что Байден не сможет победить на президентских выборах — CNN

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что действующий американский президент Джо Байден не сможет победить на выборах бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, Пелоси в ходе телефонного разговора с Байденом заявила, что опросы показывают, что он не может победить на президентских выборах и тем самым лишит демократов шансов на победу в Палате представителей.

При этом, как отмечает CNN, неизвестно, попросила ли Пелоси выйти Байдена из предвыборной гонки.