Япония в первом полугодии 2024 г. сократила поставки авто в РФ на 19,6%
10:05 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония за первые шесть месяцев 2024 года сократила на 19,6% поставки в Россию легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским Минфином.
Вместе с тем поставки в Россию запчастей за указанный период сократились на 22,4%, а мотоциклов — выросли на 32%, однако речь идет всего лишь о 20 единицах такой техники.
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