Япония в первом полугодии 2024 г. сократила поставки авто в РФ на 19,6%

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония за первые шесть месяцев 2024 года сократила на 19,6% поставки в Россию легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским Минфином.

Вместе с тем поставки в Россию запчастей за указанный период сократились на 22,4%, а мотоциклов — выросли на 32%, однако речь идет всего лишь о 20 единицах такой техники.