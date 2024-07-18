Байден заразился коронавирусом, утверждает Белый дом

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы», — сообщила Жан-Пьер.