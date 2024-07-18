Маск иронично ответил на обвинения со стороны Байдена
10:32 18.07.2024 Источник: Газета.Ru
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X ответил на обвинение действующего президента США Джо Байдена, раскритиковавшего миллиардера и «его богатых друзей» за якобы намерение «купить президентские выборы», которые пройдут в США в ноябре.
«Я живу в его голове совершенно бесплатно», — написал предприниматель в ответ на пост пользователя соцсети X, в котором представлен скриншот постов главы Белого дома.
Накануне Байден заявил, что он «устал от Маска и его богатых дружков, пытающихся купить выборы».
16 июля Маск сообщил, что будет ежемесячно жертвовать десятки миллионов долларов на кампанию кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal полагает, что сумма регулярных траншей будет составлять $45 млн в месяц.
Предприниматель назвал Трампа самым крутым кандидатом в президенты со времен Рузвельта. Он заявил, что полностью поддерживает Трампа и рассчитывает, что тот в скором времени пойдет на поправку после покушения. "Газета.Ру"
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