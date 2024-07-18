Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урсула фон дер Ляйен, которая претендует на очередной срок на посту главы Еврокомиссии (ЕК), обещает в своей политической программе превратить ЕС в оборонный союз. Об этом говорится в распространенной ЕК программе фон дер Ляйен.

«Наша работа в следующие пять лет будет сфокусирована на построении настоящего европейского оборонного союза», — отмечается в документе. Фон дер Ляйен добавила, что страны — члены ЕС «всегда будут сохранять ответственность за свои собственные войска как в вопросах [оборонных] доктрин, так и в вопросах их дислокации». «Но есть многое, что Европа может сделать, чтобы поддерживать и координировать усилия по укреплению военно-промышленной базы, инноваций и единого рынка», — говорится в программе.