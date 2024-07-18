У Байдена наблюдаются слабые симптомы COVID-19 - личный врач
21:40 18.07.2024 Источник: Интерфакс
У президента США Джо Байдена наблюдаются слабые симптомы заболевания коронавирусом COVID-19, все его жизненные показатели в пределах нормы, заявил в четверг его личный врач Кевин О'Коннор.
"Президент по-прежнему испытывает слабые симптомы заболеваний верхних дыхательных путей, связанные с недавним заражением COVID-19", - говорится в заявлении врача.
"У него нет температуры, его жизненные показатели в пределах нормы. Он продолжает вести дела", - добавил О'Коннор. По его словам, Байден принимает препарат от коронавируса Paxlovid.
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