Лукашенко заявил, что «отколошматил» губернаторов за реагирование на последствия урагана
13:05 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу местных властей по реагированию на последствия урагана в республике в первые дни после стихийного бедствия. Об этом сообщает агентство БелТА.
«Адекватной реакции на это событие — быстрой, четкой, военной — не было, отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел, поэтому начал колошматить губернаторов и других», — заявил белорусский лидер на селекторном совещании с участием руководителей областей.
«Восстановите нарушенные крыши домов и прочее, а потом будем разбираться, — сказал глава государства. — Уроки мы должны извлекать из любой ситуации». Лукашенко отметил, что утром и вечером постоянно «в режиме допроса общался с членами правительства, министрами, которые этим занимались, поручил посмотреть, что не сделано, как реагируют люди». «Люди не хотят понимать, что это чрезвычайная ситуация. Война просто, только нет стрельбы из автоматов и пулеметов. То же самое, что на войне. И никто не задается вопросом: а что ты сделал для того, чтобы преодолеть эту катастрофу?» — продолжил президент.
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