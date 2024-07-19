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Американские политики будут рады катастрофе на ЗАЭС, заявил блогер из США

13:20 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политики и дипломаты из США будут рады, если на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произойдет катастрофа. Такое мнение во время телемоста в историческом парке «Россия — моя история» выразил американский блогер Джексон Хинкл.

«Многие дипломаты и политики, как бы это не страшно звучало, они будут счастливы, если будет такая катастрофа. Сегодня в США на улицах живут 600 тыс. человек. Вы можете посмотреть на наши улицы и увидеть, что государство даже о них не беспокоится. Что уже говорить про внешнюю политику? Если они не заботятся о собственном народе, то какой смысл им заботиться о людях в России, Украине или Африке? Они заботятся только о том, как заработать деньги», — сказал он.

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