Американские политики будут рады катастрофе на ЗАЭС, заявил блогер из США
13:20 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политики и дипломаты из США будут рады, если на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произойдет катастрофа. Такое мнение во время телемоста в историческом парке «Россия — моя история» выразил американский блогер Джексон Хинкл.
«Многие дипломаты и политики, как бы это не страшно звучало, они будут счастливы, если будет такая катастрофа. Сегодня в США на улицах живут 600 тыс. человек. Вы можете посмотреть на наши улицы и увидеть, что государство даже о них не беспокоится. Что уже говорить про внешнюю политику? Если они не заботятся о собственном народе, то какой смысл им заботиться о людях в России, Украине или Африке? Они заботятся только о том, как заработать деньги», — сказал он.
НОВОСТИ
- 13:05 19.07.2024
- Лукашенко заявил, что «отколошматил» губернаторов за реагирование на последствия урагана
- 13:00 19.07.2024
- В ДТП в Оренбургской области погибли два человека и семеро пострадали
- 12:32 19.07.2024
- В СК предлагают сразу ставить на воинский учет при получении гражданства РФ
- 12:20 19.07.2024
- Вэнс не понимает ситуацию на Украине, считает Зеленский
- 12:05 19.07.2024
- Чистая прибыль банков РФ в июне снизилась на 12% к маю — до 225 млрд руб. — ЦБ
- 12:00 19.07.2024
- Ростовский суд приговорил украинца к 18 годам за теракт на газопроводе в Ялте
- 11:32 19.07.2024
- Орбан заявил, что держит в секрете шаги в ходе миссии мира, чтобы ему не помешали
- 11:20 19.07.2024
- Израиль отказался участвовать в переговорах по Газе, разочаровав США — Politico
- 11:15 19.07.2024
- Платформа для коммуникаций SaluteJazz получила масштабное обновление
- 11:05 19.07.2024
- ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках, задержан выходец из Центральной Азии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать