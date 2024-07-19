В Кремле все работает без сбоев — Песков о массовом сбое в работе Windows
13:32 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Массовый сбой в работе операционной системы (ОС) Windows никак не затронул Кремль, там «все работает без сбоев». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, в Кремле все работает без сбоев», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос ТАСС, повлиял ли каким-либо образом сбой на работу в Кремле.
Сегодня произошел массовый сбой в работе операционной системы Windows, который затруднил функционирование банков, авиакомпаний, СМИ и компаний в ряде других отраслей по всему миру.
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