В СберСити в Рублево-Архангельском дан старт строительству новой станции метро

16:20

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт строительству новой станции метро «Рублево-Архангельское» на территории умного города СберСити на западе Москвы. Новая станция метро входит в третий участок строящейся Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Всего в состав новой линии войдут 10 станций.

Сергей Собянин и Герман Греф также осмотрели первый построенный жилой квартал В10 СберСити и применяемые в нем технологические решения. Сбер начал возводить инженерную инфраструктуру в Рублево-Архангельском в 2019 году, а строить первые жилые объекты – в 2022 году. Сейчас на разных стадиях работы находится 1,5 млн кв. м недвижимости. Всего же к 2032 году будет построено 5 млн кв. м на общей площади в 461 гектар.

«Умный город СберСити – это совместный проект Сбера и мэрии Москвы, без поддержки которой мы не смогли бы реализовать и половину тех идей, которые здесь есть, – сказал Герман Греф. – Это экологически чистый умный город, который основан на самых современных энергосберегающих технологиях. Во всех домах будет огромное количество инноваций. Прекрасные улицы, сочетающиеся с широкими проспектами, беговыми и пешеходными прогулочными дорожками; более 10 километров благоустроенной набережной Москвы-реки – с парками и садами, с японским садом, который будет построен на берегу озера».

«Еще один большой плюс – транспортная доступность до города, – добавил он. – Благодаря станции метро, строительство которой мы сегодня запустили, поездка до центра будет занимать всего 17 минут. И это делает район абсолютно уникальным».

«Всего нам предстоит построить более 10 миллионов квадратных метров самого продвинутого микрорайона Москвы, – отметил Герман Греф. – Здесь мы собрали самый передовой опыт, инкорпорировали сюда все технологии, которые привезли со всего мира, и разработали целый ряд уникальных собственных технологий, которые ранее нигде не применялись. Это будет флагманский проект Москвы».

На территории умного города также появится остановка сети речных электротрамваев. Водный маршрут свяжет СберСити с другими районами столицы. В ближайшее время для жителей умного города запустят городские маршруты наземного транспорта до станций метро «Тушинская», «Строгино» и МЦД «Павшино».

В активной фазе строительства в СберСити находятся шесть жилых кварталов. Первый квартал В10 на 168 квартир введен в эксплуатацию, жители начали получать ключи от квартир. В СберСити сейчас строятся и объекты социальной инфраструктуры – детский сад на 350 мест и школа на 1030 учащихся. Открытие детского сада запланировано на второй квартал 2025 года, а школы – на сентябрь 2026 года. Также на территории умного города появится кампус «Школы 21» – школы цифровых технологий Сбера.

Параллельно возводится многофункциональный офисный кластер, который будет вводиться в эксплуатацию поэтапно в 2025 и 2026 годах. В новом деловом центре столицы и области расположатся современные офисы общей площадью 815 тыс. кв. м. Они рассчитаны на 70 тыс. рабочих мест, из которых более 25 тыс. будут предназначены для сотрудников Сбера и компаний-партнеров.

В умном городе большое внимание уделяется экологии и бережному отношению к природе. Применяется комплексная инфраструктура для многопоточной сортировки мусора. Во всех квартирах предусмотрены кухонные диспоузеры. В каждом дворе устанавливаются инлеты – специальные приемные устройства вакуумной системы мусороудаления. Ввод в эксплуатацию первой части системы вакуумного мусороудаления запланирован на конец 2024 года. Парки и скверы занимают 30% территории СберСити, дополнительно здесь будет высажено 10 тыс. саженцев.