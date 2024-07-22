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НОВОСТИ

Пользователи приложения СберБизнес получили защиту от телефонных мошенников

11:18 22.07.2024

Пользователи мобильного приложения СберБизнес на устройствах с операционной системой Android теперь могут защитить себя от телефонных мошенников с помощью определителя мошеннических номеров. Новая опция бесплатна. Сбер уже начал внедрять этот сервис, всем клиентам – пользователям интернет-банкинга на Android – он станет доступен в течение месяца. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Все входящие звонки проверяются по базе Сбера, которая содержит миллионы номеров, с которых могут звонить злоумышленники. При этом база постоянно актуализируется, в том числе благодаря эффективному взаимодействию банка с операторами мобильной связи.

Защита поможет обезопасить пользователей мобильного приложения СберБизнес от социальной инженерии: в случае звонка с мошеннического номера на экране мобильного устройства клиента Сбера высветится предупреждающая надпись. Проверка входящих звонков также сохранит время, поскольку позволяет быстро определить рекламные звонки.

Актуальные схемы обмана в отношении юридических лиц, в том числе используемые телефонными мошенниками, доступны на портале Сбера по кибербезопасности «Кибрарий».

«Безопасность – один из самых важных критериев, по которому сегодня оценивается любой современный сервис, – подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – В последние годы происходит взрывной рост кибермошенничества, постоянно появляются новые схемы обмана. Даже подготовленные люди попадаются на удочку и переводят свои средства или выполняют противоправные действия под руководством злоумышленников. Модуль проверки входящих звонков в СберБизнес – новый для корпоративного интернет-банкинга продукт, который поможет снизить количество опасных звонков и защитит предпринимателей от мошенников».

Аналогичным сервисом уже могут пользоваться клиенты Сбера — физические лица, использующие устройства с операционной системой Android. Активировать определитель мошеннических номеров они могут бесплатно в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

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