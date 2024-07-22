Две девочки умерли в результате пожара в квест-комнате в Дагестане

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две посетительницы квест-комнаты умерли в результате пожара в Махачкале. Об этом ТАСС сообщил заведующий ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Дагестана Магомед Ахмедов.

«Ночью к нам привезли двух девочек после пожара, одна скончалась сразу, другая сегодня утром», — сказал собеседник агентства.