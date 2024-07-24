Ожидаемая продолжительность жизни на селе на два года меньше, чем в городе — Голикова

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дифференциация ожидаемой продолжительности жизни между городом и селом составляет почти два года, поэтому приоритет нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — организация медицинской помощи на селе. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме «Здоровое общество».

«Значительна дифференциация ожидаемой продолжительности жизни между городом и селом — почти два года. Поэтому организация медицинской помощи на селе, в том числе в опорных сельских территориях, является приоритетом национального проекта», — сказала она на пленарной сессии «Как увеличить продолжительность здоровой и активной жизни?».

Голикова напомнила, что сейчас в РФ достигнуто максимальное значение ожидаемой продолжительности жизни — 73,4 года. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить ожидаемую продолжительность жизни почти на 5 лет и достигнуть 78 лет к 2030 году.