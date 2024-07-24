Польша начнет возводить укрепления на границах с РФ и Белоруссией уже в 2024 году — МО

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти начнут работы по возведению линии оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках проекта «Восточный щит» уже в текущем году. Об этом рассказал в эфире телеканала TVP Info министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«[Работы] начнутся уже в этом году. В настоящее время мы находимся на этапе планирования. Как он закончится, мы сразу же будем готовы», — сказал глава оборонного ведомства. Он добавил, что решение о начале работ примет Генштаб Вооруженных сил Польши. Помимо того, политик отметил, что Варшава пытается получить финансирование на этот проект от Европейского инвестиционного банка и Евросоюза.