Двое россиян остаются в заложниках в Газе — посол Израиля в Москве

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14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое граждан РФ остаются в заложниках в секторе Газа, заявила журналистам посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

«Еще двое российских граждан», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.