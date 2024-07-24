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НОВОСТИ

Двое россиян остаются в заложниках в Газе — посол Израиля в Москве

14:00 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое граждан РФ остаются в заложниках в секторе Газа, заявила журналистам посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

«Еще двое российских граждан», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

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