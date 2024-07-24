ГД наделяет командиров воинских частей правом назначать дисциплинарный арест бойцам СВО

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании проголосовала за поправку, согласно которой командиры воинских частей, начальники органов военной полиции или начальники гарнизонов смогут принимать решение о дисциплинарном аресте военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, за совершение грубых дисциплинарных проступков.

Поправки предлагается внести в закон «О статусе военнослужащих». Новые нормы устанавливают особенности привлечения бойцов СВО к дисциплинарной ответственности. Так, решения о дисциплинарном аресте будут приниматься во внесудебном порядке на основании решений командиров воинских частей, начальников органов военной полиции или начальников гарнизонов.