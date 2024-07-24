Слова Кулебы о переговорах идут в унисон с позицией РФ, но важны детали — Песков
15:00 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорному процессу с Россией идет в унисон с позицией Кремля, но нужно дождаться дальнейших разъяснений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Кулеба в ходе переговоров с главой МИД КНР Ван И в Гуанчжоу заявил о подготовке Украины к диалогу и переговорам с Россией.
«Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И было сделано такое заявление. Сам по себе посыл, можно сказать, в унисон с нашей позицией. Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость к переговорному процессу, ну и здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем. Поэтому дождемся видимо дальнейших каких-то разъяснений», — сказал представитель Кремля.
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