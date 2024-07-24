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НОВОСТИ

ВС РФ уничтожили две установки С-300, пункт управления и склад БПЛА бригады ВСУ

15:32 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России за сутки уничтожили пункт управления и склад беспилотных летательных аппаратов бригады ВСУ, противник потерял также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления и склад беспилотных летательных аппаратов 63-й механизированной бригады ВСУ; низковысотный обнаружитель, радиолокационная станция подсвета цели и наведения, кабина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сообщении.

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