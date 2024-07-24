В Харькове произошел шестой взрыв за сутки
16:32 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв в очередной раз произошел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». Подробности не приводятся.
Ранее это же издание один раз и мэр Харькова четыре раза информировали о взрывах в городе.
НОВОСТИ
- 17:12 24.07.2024
- «Зеленые» попросили Володина ввести полный запрет на использование животных в цирках
- 17:00 24.07.2024
- Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании майнинговой деятельности
- 16:12 24.07.2024
- В 2023 году в мире голодал каждый 11-й человек, а в Африке — каждый 5-й — доклад
- 16:00 24.07.2024
- Путин поручил разрешить с 1 июля 2025 г. заселение в отели по водительским правам
- 15:32 24.07.2024
- ВС РФ уничтожили две установки С-300, пункт управления и склад БПЛА бригады ВСУ
- 15:12 24.07.2024
- Шольц заявил, что снова будет баллотироваться на пост канцлера ФРГ
- 15:00 24.07.2024
- Слова Кулебы о переговорах идут в унисон с позицией РФ, но важны детали — Песков
- 14:32 24.07.2024
- ГД наделяет командиров воинских частей правом назначать дисциплинарный арест бойцам СВО
- 14:12 24.07.2024
- Порядка 3,4 тыс. таджикистанцев депортированы из аэропортов РФ за полгода
- 14:00 24.07.2024
- Двое россиян остаются в заложниках в Газе — посол Израиля в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать