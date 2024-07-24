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НОВОСТИ

В Харькове произошел шестой взрыв за сутки

16:32 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв в очередной раз произошел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». Подробности не приводятся.

Ранее это же издание один раз и мэр Харькова четыре раза информировали о взрывах в городе.

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