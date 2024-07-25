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Средства ПВО за ночь сбили 11 украинских БПЛА над регионами России

09:00 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за прошедшую ночь четыре беспилотника над Курской областью, три — над Белгородской и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря», — сообщили там.

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