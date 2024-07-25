За ночь уничтожены два безэкипажных катера, следовавших к Крыму

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие за ночь огневыми средствами уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму, сообщили в Минобороны РФ.

«<…> дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова», — сообщили в российском военном ведомстве.