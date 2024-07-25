Танкер под флагом Филиппин с 1,4 млн литров мазута затонул в Манильском заливе
11:00 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Танкер под флагом Филиппин, перевозивший 1,4 млн литров мазута, перевернулся и затонул в Манильском заливе. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.
«Нам удалось спасти 16 из 17 членов экипажа, один человек пропал без вести», — сказал на брифинге министр транспорта Джайме Баутиста.
Местные власти также предпринимают усилия, чтобы локализовать разлив топлива в заливе.
НОВОСТИ
- 11:20 25.07.2024
- ВКС РФ и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование
- 11:05 25.07.2024
- Дания и Нидерланды поставят Украине до конца лета 14 Leopard 2
- 10:32 25.07.2024
- Путин в Кремле встретился с Асадом
- 10:20 25.07.2024
- Около 100 боевиков уничтожено ударом «Искандера-М» по месту скопления наемников в Харькове
- 10:05 25.07.2024
- ХАМАС обвинило Нетаньяху в нежелании договариваться об освобождении заложников
- 10:00 25.07.2024
- За ночь уничтожены два безэкипажных катера, следовавших к Крыму
- 09:32 25.07.2024
- Больницы обяжут предоставлять священникам доступ к пациентам для богослужений
- 09:20 25.07.2024
- США будут сохранять коалицию стран в поддержку Киева и против РФ, утверждает Байден
- 09:05 25.07.2024
- Ми-28 потерпел крушение в Калужской области в ходе планового полета, экипаж погиб
- 09:00 25.07.2024
- Средства ПВО за ночь сбили 11 украинских БПЛА над регионами России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать