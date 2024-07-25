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НОВОСТИ

Танкер под флагом Филиппин с 1,4 млн литров мазута затонул в Манильском заливе

11:00 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танкер под флагом Филиппин, перевозивший 1,4 млн литров мазута, перевернулся и затонул в Манильском заливе. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

«Нам удалось спасти 16 из 17 членов экипажа, один человек пропал без вести», — сказал на брифинге министр транспорта Джайме Баутиста.

Местные власти также предпринимают усилия, чтобы локализовать разлив топлива в заливе.

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