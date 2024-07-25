В ЕС бойкотировали требование Венгрии и Словакии о соглашении с Украиной по нефти — FT
12:00 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители 11 стран Евросоюза выступили против требования Венгрии и Словакии к Еврокомиссии безотлагательно отреагировать на блокировку Украиной транзита российской нефти. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) по итогам встречи старших дипломатов миссий стран ЕС в среду в бельгийской столице.
Ранее Украина прекратила транзит нефти «Лукойла» через свою территорию в Венгрию и Словакию из-за включения компании Киевом в черный список. В понедельник Будапешт и Братислава обратились к Еврокомиссии за содействием с просьбой использовать «соглашение, на основании которого Украина не должна блокировать транзит нефти». Однако ЕК в среду отложила принятие решения.
По данным издания, одиннадцать стран поддержали точку зрения замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, заявившего, что Брюсселю «потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации» для решения вопроса. По словам представителя ЕК Олофа Джилла, комиссия изучает содержание письма и собирает необходимую информацию для урегулирования ситуации в связи запросом с Венгрии и Словакии насчет консультаций с Украиной при посредничестве Еврокомиссии. На данный момент это «никак не влияет на снабжение ЕС нефтью», сказал он.
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