Новогодние выходные будут длиться 11 дней, с 29 декабря по 8 января — Котяков
12:05 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новогодние выходные будут длиться 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, также на майские праздники россияне в 2025 году будут отдыхать по четыре дня — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«В 2025 году субботу 4 января предлагаем перенести на пятницу 2 мая, а 5 января — на среду 31 декабря. Таким образом новогодние каникулы 2024–2025 года продлятся 11 дней, а на майские праздники в 2025 году выпадет по 4 выходных дня: в начале месяца и в честь Дня Победы. Еще 4 дня подряд граждане смогут отдохнуть в июне. А новогодние каникулы 2025–2026 гг. начнутся 31 декабря 2025 года», — сказал он.
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