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Почти две трети американцев опасаются, что фальсификации повлияют на исход выборов в США

12:20 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 62% американских избирателей обеспокоены тем, что фальсификации могут повлиять на результаты президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской исследовательской организацией Rasmussen Reports и аналитическим центром Heartland Institute.

«Тот факт, что более 60% потенциальных избирателей обеспокоены прозрачностью выборов, должен стать тревожным звонком для всех, кто отказывается признать, что возможные фальсификации на выборах — это серьезная проблема», — отметил шеф-редактор Heartland Institute Крис Тальго. При этом 37% из 62% беспокоящихся назвали свои опасения глубокими. В то же время скорее не беспокоятся о возможных махинациях 20% респондентов, еще 15% не опасаются совсем.

Исследование также выявило, что 18% участников опроса лично получили во время американских выборов 2020 года более одного бюллетеня по почте или им его выдали за человека, который не проживает по их адресу. Опрос проводился с 5 по 12 июля. В нем приняли участие около 2,5 тыс. потенциальных американских избирателей.

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