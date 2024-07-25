Общественный штаб по наблюдению за выборами создан в Москве
12:49 25.07.2024
В Москве начал действовать Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, который обеспечит прозрачность избирательной кампании и процесса голосования в сентябре. Представители структуры будут наблюдать за выборами депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва, а также выборами местных депутатов в восьми муниципальных округах Троицкого и Новомосковского административного оруга (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк), и в Куркино.
Руководителем штаба стал председатель Комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев. Заместителем руководителя Общественного штаба и руководителем электронного штаба стал председатель Комиссии Общественной палаты Москвы по развитию отечественных IT-решений и технологий в концепции «Умного города» Илья Массух, заместителем руководителя Общественного штаба по информационному сопровождению назначен председатель Экспертного совета Общественной палаты Москвы по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей Александр Асафов.
Напомним, с 6 по 8 сентября москвичи будут выбирать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского административного округа также проголосуют за муниципальных депутатов своего округа. Узнать о способах голосования можно на странице Мосгоризбиркома, посвященной выборам – 2024. Ознакомиться с кандидатами в депутаты городского парламента избиратели также могут на сайте «ПОЛИТМОСКВА».
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