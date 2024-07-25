ВС РФ ударом из «Искандера» остановили ремонт бронетехники ВСУ на заводе в Харькове

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ ударили из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по бронетанковому заводу в Харькове, уничтожены два цеха. Как сообщили в Минобороны России, восстановление бронетанковой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекращено.

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“ нанесен групповой ракетный удар по объектам Харьковского бронетанкового завода. В результате удара уничтожены два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники. Восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах завода прекращено», — сказали там.