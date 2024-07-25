Россия в 2023 г. нарастила поставки нефтепродуктов в Африку в 3,5 раза
16:32 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в прошлом году увеличила поставки нефтепродуктов странам Африки в 3,5 раза, до 17,6 млн т, заявил директор департамента международного сотрудничества Министерства энергетики РФ Дмитрий Семенов.
«По поставкам есть хорошая динамика — в прошлом году по нефтепродуктам мы выросли в 3,5 раза, до 17,6 млн т. Там, конечно, где-то сказывается низкая база сравнения, но, тем не менее, лепта в решение задач по переориентации нашего энергоэкспорта здесь тоже вносится», — сказал он на круглом столе в Госдуме.
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