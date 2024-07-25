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НОВОСТИ

Скорость загрузки на десктопах скоро снизиться на 40%, а позже до 70% - Хинштейн

18:15 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40% до конца текущей недели, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера коснется только „десктопных“ версий. Мобильную связь она пока не затронет», — написал он в своем телеграм-канале.

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