Рядом с олимпийскими объектами в Иль-де-Франс МВД фиксирует рост преступности
21:35 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французские правоохранительные органы зафиксировали увеличение числа преступлений, в том числе нападений и краж, рядом с олимпийскими объектами в столичном регионе Иль-де-Франс. Об этом сообщила статистическая служба (SSMSI) МВД Франции на своем сайте.
Доклад охватывает период с 15 по 21 июля и содержит сравнение с показателями за предшествующую неделю. Точные данные о количестве совершенных преступлений не приводятся.
Согласно документу, количество оскорблений представителей власти и нападений на них в этих районах увеличилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Также на 12% выросло количество краж с применением насилия, на 11% чаще происходили драки. На 3% чаще фиксировались случаи употребления наркотиков.
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