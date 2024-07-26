Украина признала бесперспективным возлагать все надежды на Запад — эксперт КНР
09:20 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевский режим на фоне меняющейся международной ситуации осознал бесперспективность возложения всех своих надежд на поддержку Запада. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института «Тайхэ» Цянь Фэн.
«В связи с недавним заявлением президента Украины [Владимира] Зеленского о том, что только мировые державы, такие как Китай и США, способны успешно завершить войну, верхушка в Киеве уже постепенно осознает, что международная ситуация применительно к нынешнему российско-украинскому конфликту меняется, и что Украина не может возлагать все свои надежды на Соединенные Штаты и западные страны, но должна найти новые силы поддержки», — прокомментировал китайский политолог визит в КНР главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.
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