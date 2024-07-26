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Зеленский не подходит для переговоров с РФ, его нужно заменить — экс-советник Кучмы

09:32 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не подходит для переговоров с РФ, для урегулирования украинского конфликта требуется переформатирование киевского режима. Такое мнение высказал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, для переговоров также не подходят ни глава офиса Зеленского Андрей Ермак, ни министр обороны Украины Рустем Умеров. «Видимо, можно четко уже говорить, что Зеленскому объяснили, что надо уже заканчивать эту бойню <…>. Но он не годится для мира, ни он, ни Ермак, ни Умеров. Надо делать переформатирование», — сказал Соскин на видео, которое разместил на своем YouTube-канале.

По его мнению, «все свидетельствует о том, что шансов у Зеленского никаких нет». Сам Зеленский, пояснил Соскин, был хорошим «продавцом войны», но не сможет стать «продавцом мира». «Полностью себя уже исчерпал Зеленский, он не пользуется уже авторитетом, то есть он не подходит под те задачи, которые будут дальше», — добавил экс-советник.

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