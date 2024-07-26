Обвиняемому в подрыве машины офицера в Москве спецслужбы Украины обещали до $20 тыс.

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы Украины обещали обвиняемому в подрыве автомобиля с российским военным украинское гражданство и денежное вознаграждение в размере от $10 до $20 тыс. Об этом задержанный Евгений Серебряков сообщил на видео, предоставленном ТАСС в ЦОС ФСБ.

«Я забрал компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Илья предложил ликвидировать офицера. Я под контролем и с инструкциями от Ильи собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль, Илья обещал также украинское гражданство и вознаграждение от $10 до $20 тыс.», — сказал он на видео.