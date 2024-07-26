Строительство самого высокогорного туннеля в мире начали на севере Индии

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия начала строительство самого высокогорного туннеля в мире. Церемонию запуска этого проекта провел премьер-министр страны Нарендра Моди, который посетил с визитом приграничную союзную территорию Ладакх.

Проект туннеля Shinkun La состоит из двух веток длиной 4,1 км, который будет построен на высоте около 4 815 метров на дороге Нимму — Падум — Дарча, чтобы обеспечить непрерывное сообщение с расположенным в высокогорье городом Лех в любых погодных условиях.

«После завершения строительства это будет самый высотный туннель в мире. Туннель Shinkun La не только обеспечит быстрое и эффективное перемещение наших вооруженных сил и техники, но и будет способствовать экономическому и социальному развитию в Ладакхе», — сообщило индийское правительство.

На данный момент самым высокогорным объектом такого типа в мире считается туннель в Китае, расположенный на высоте 4 750 метров над уровнем моря. Он стал частью 400-километровой трассы, связывающей столицу Тибетского автономного района Лхасу с городом Ньингчи на юго-востоке региона.