Строительство самого высокогорного туннеля в мире начали на севере Индии
09:05 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия начала строительство самого высокогорного туннеля в мире. Церемонию запуска этого проекта провел премьер-министр страны Нарендра Моди, который посетил с визитом приграничную союзную территорию Ладакх.
Проект туннеля Shinkun La состоит из двух веток длиной 4,1 км, который будет построен на высоте около 4 815 метров на дороге Нимму — Падум — Дарча, чтобы обеспечить непрерывное сообщение с расположенным в высокогорье городом Лех в любых погодных условиях.
«После завершения строительства это будет самый высотный туннель в мире. Туннель Shinkun La не только обеспечит быстрое и эффективное перемещение наших вооруженных сил и техники, но и будет способствовать экономическому и социальному развитию в Ладакхе», — сообщило индийское правительство.
На данный момент самым высокогорным объектом такого типа в мире считается туннель в Китае, расположенный на высоте 4 750 метров над уровнем моря. Он стал частью 400-километровой трассы, связывающей столицу Тибетского автономного района Лхасу с городом Ньингчи на юго-востоке региона.
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