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НОВОСТИ

Пакистан не пожертвует связями с Китаем ради хороших отношений с США — МИД

10:05 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистан не намерен приносить в жертву свои связи с Китаем ради улучшения отношений с США. Об этом заявила на брифинге для журналистов официальный представитель МИД исламской республики Мумтаз Захра Балоч.

«Для нас важны как отношения с Соединенными Штатами, так и отношения с Китаем. Пакистан не верит в ситуацию, когда отношения с одной страной могут быть принесены в жертву взаимодействию с другой», — приводит слова дипломата газета Dawn.

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