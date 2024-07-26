Занятия военных проводят с учетом особенностей применения ВСУ западного оружия — Евкуров

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров доложил министру обороны Андрею Белоусову на одном из полигонов Ленинградского военного округа, что занятия военных организованы с учетом особенностей применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) образцов западного вооружения.

«Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров доложил, что все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей применения противником образцов западного вооружения», — сказали в Минобороны России.