Занятия военных проводят с учетом особенностей применения ВСУ западного оружия — Евкуров
10:20 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров доложил министру обороны Андрею Белоусову на одном из полигонов Ленинградского военного округа, что занятия военных организованы с учетом особенностей применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) образцов западного вооружения.
«Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров доложил, что все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей применения противником образцов западного вооружения», — сказали в Минобороны России.
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