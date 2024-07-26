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НОВОСТИ

На базе Курчатовского института появится центр по разработке новых химвеществ — кабмин

10:32 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Головной центр компетенций по разработке и созданию новых материалов и химических веществ будет сформирован на базе национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Как сообщается на сайте кабмина, такое поручение премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал по итогам стратегической сессии по нацпроекту «Новые материалы и химия», которая состоялась 2 июля.

Курчатовский институт уже подготовил предложение по формированию центра компетенций, рассмотреть его поручено Минпромторгу до 12 августа 2024 года.

Центр будет заниматься экспертно-аналитическим сопровождением работ, связанных с разработкой и созданием новых материалов и химических веществ, а также займется формированием единого реестра материалов, химических веществ и технологий их производства. Его специалисты сформируют реестр сфер применения созданных материалов и веществ и будут проводить экспертизу документов в области стандартизации, технологических регламентов по организации производств и систем подтверждения соответствия установленным требованиям.

Как отметили в правительстве, создание головного центра компетенций — лишь одно из направлений работы в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые материалы и химия».

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